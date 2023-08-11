Первый этап благоустройства парка имени Кирова завершат к концу сентября

В парке создают одну из самых современных и крупных экстремальных трасс в России. Фото: киров.рф

В сентябре планируется завершить первый этап благоустройства парка имени Кирова. Подробности сообщили в горадминистрации.

На первом этапе создается спортивная зона с памп-треком, скейт-площадкой, оборудованием для занятий паркуром, баскетболом и волейболом, а также тренажеры. Отметим, что в парке создают одну из самых современных и крупных экстремальных трасс в России. Все работы практически завершены, и планируется, что в конце сентября обустройство площадки будет полностью закончено.

Параллельно с этим идет второй этап благоустройства. Так, в зоне прудов на 50% выполнен монтаж свай из лиственниц в качестве берегоукрепления, на пешеходных аллеях идет укладка основания, вдоль дорожек спланированы клумбы. Продолжается формирование площадки под установку детского игрового комплекса. Вместе с тем рабочие строят амфитеатр со стороны Диорамы. Второй этап работ закончится не позднее декабря, если позволит погода.

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