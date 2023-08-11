В Вятских Полянах создают систему водоочистки, ремонтируют набережную и мост через Ошторму

На реализацию проектов выделены федеральные и областные средства. Фото: kirovreg.ru

В Вятских Полянах идут ремонтные работы на нескольких объектах. Подробности сообщили в областном правительстве.

Так, до конца 2023 года в городе должны создать систему водоочистки. На реализацию проекта из федерального бюджета выделили около 70 миллионов рублей. В ходе работ потребовалось переработать проектную документацию, и сейчас она находится на госэкспертизе. Создание системы продолжится после получения заключения.

В текущем году также благоустраивают историческую часть Вятских Полян в рамках реализации проекта-победителя всероссийского конкурса. По плану в городе отремонтируют набережную, реконструируют пристань, построят игровую и спортивную площадки и так далее. Работы ведутся, но подрядчик отстает от графика.

Помимо того, продолжается ремонт моста через Ошторму. На реконструкцию выделено 283,3 миллиона рублей. Работы идут по графику, подрядчик намерен исполнить все обязательства.