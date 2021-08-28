Проекты благоустройства Вятских Полян и Яранска стали победителями всероссийского конкурса

Вятские Поляны и Яранск значительно преобразятся после реализации данных проектов благоустройства. Фото: kirovreg.ru

В Яранске и Вятских Полянах в 2021-2022 годах будут реализованы проекты по благоустройству общественных территорий. Данные города Кировской области стали победителями всероссийского конкурса лучших предложений. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Согласно проекту «Благоустройство исторической части «купеческого» города Вятские Поляны» планируется привести в порядок набережную, восстановить пристань и территорию речного порта. В расположенным неподалеку сквере должны установить детскую и спортивную площадки. Кроме того, на улице Ленина появятся велодорожки, архитектурные объекты, светильники, лавочки и урны. Подрядчик также проведет озеленение территории.

Реализация проекта «Стрелецкая слобода» позволит построить в Яранске мост через реку Ярань, благоустроить набережную, тротуары и парк имени Шамшуренкова, а также построить велодорожки, пункты проката, смотровые площадки и торговые павильоны.

Добавим, что в конкурсе участвовали муниципальные образования, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек.