Ремонт моста в Вятскополянском районе займет два года

Капремонт моста начался в сентябре 2022 года. Фото: kirovreg.ru

В Вятскополянском районе идет ремонт моста через реку Ошторма. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова.

С подрядчиком заключен двухгодичный контракт на 2022 и 2023 годы. В текущем году работы начались в сентябре. На данный момент движение по мосту остановлено. Для транспорта предусмотрен объезд.

Технологический мост будет смонтирован к 22 декабря. Рабочие также обустроят подъездные пути и пешеходные дорожки. На ремонт моста выделили 283 миллиона рублей.

Александр Соколов пообещал лично проверить ход работ в рамках поездки в Вятскополянский район 16 декабря. Он также попросил пригласить на объект общественников, чтобы те были в курсе, как продвигается ремонт.