За семь месяцев местные бюджеты Кировской области получили 16,8 миллиарда рублей

Средства направят на множество целей и сфер. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, основной объем направлен на зарплату педагогов - 8,9 миллиарда рублей. 1,9 миллиарда ушло на ремонт моста через Ошторму в Вятских Полянах.

535,9 миллиона выделили на переселение из аварийного жилья. 417,7 миллиона потратят на социальные выплаты гражданам на детей-сирот, компенсацию родительской платы за посещение детсадов, компенсацию оплаты ЖКУ педработникам и сотрудникам сферы культуры.

463,7 миллиона направили на мероприятия в области охраны окружающей среды, создание мест накопления твердых коммунальных отходов. На горячее питание для детей выделили 270,2 миллиона. 212,6 миллиона потратят на реализацию мероприятий в области спорта, в том числе на финансовую поддержку детско-юношеского спорта.

Деньги также потратят на безопасность в школах, реализацию проектов ППМИ, подготовку к зиме и так далее. Местные бюджеты также получат дотацию в размере 1,8 миллиарда, не имеющую целевого назначения. Ее потратят на оплату расходов, связанных с функционированием органов местного самоуправления и учреждений.