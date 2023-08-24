Кировчан просят не кататься в парке у цирка до официального открытия

Открыть экстрим-площадку должны в сентябре. Фото: администрация Кирова

Из-за ошибочного сообщения о готовности скейт-площадки в парке имени Кирова горожане начали ее «тестировать». Однако подрядчик просит подождать до официального открытия, - пишут в мэрии.

Производственные работы не завершены: на объекте остается спецтехника. К слову, скейт-площадка и памп-трек пока не прошли приемку.

Напомним, спортивную зону для любителей экстрима строят в рамках первого этапа реконструкции парка имени Кирова. Ее планируют открыть в сентябре.

Работают по федеральной программе ФКГС.