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НовостиОбщество3 июня 2023 8:40

Рыб и черепах временно вывезут из пруда в парке имени Кирова

Укреплять берега будут уже после Дня города
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Сейчас подрядчик делает спортивные площадки. Фото: киров.рф

Сейчас подрядчик делает спортивные площадки. Фото: киров.рф

Парк имени С. М. Кирова продолжают благоустраивать. Работы идут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Сейчас здесь строят спортивную площадку, памп-трек и участок для скейтеров.

Подрядчик работает с небольшим опережением. По словам сити-менеджера Симакова, «хочется, чтобы эту территорию жители получили в пользование раньше, чем предусмотрено контрактом».

Подрядчик практически смонтировал дренажную систему, вскоре будет заливать фигуры. Частично готово и основание для центральной пешеходной аллеи, которая объединит все новые спортивные участки парка.

На втором этапе благоустроят пруды у Диорамы. Работы начнут уже после Дня города. В планах укрепление берега и чистка пруда. Воду будут сливать, поэтому нужно будет куда-то временно перевезти рыб и черепах, обитающих там.