В парке имени Кирова началась подготовка к строительству спортивной зоны за 140 миллионов рублей

В проекте предусмотрены скейтпарк, памп-трек, волейбольная и баскетбольная площадки, тренажеры и оборудование для паркура. ФОТО: Администрация города Кирова

В парке имени Кирова приступили к обустройству спортивной зоны. Этой новостью поделились в администрации города.

В спортивную зону войдут скейтпарк, памп-трек, волейбольная и баскетбольная площадки, тренажеры и оборудование для паркура. Кроме того, построят дорожки из брусчатки с освещением. Стоимость проекта составляет около 140 миллионов рублей, завершить их планируют в конце июля. Для проведения работ придется спилить некоторые деревья. Как пояснили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры, большинство зеленых насаждений находятся в аварийном состоянии.

После вырубки по проекту предусмотрены компенсационные посадки. Всего на территории появится более тысячи новых растений.

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