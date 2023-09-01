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НовостиАвто1 сентября 2023 4:25

Проезд по участку Октябрьского проспекта у ЦУМа открывают после ремонта труб

А весь цикл работ под улицей Воровского должны завершить до 30 сентября
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Дорожники уложили верхний слой асфальта. Фото: vk.com/t_plus_kirov

Дорожники уложили верхний слой асфальта. Фото: vk.com/t_plus_kirov

В четверг, 31 августа, «Т Плюс» сообщил о завершении монтажа теплотрассы под Октябрьским проспектом (в районе ЦУМа). Подрядчик полностью закончил работы с благоустройством.

- Днем 31 августа дорожники уложили верхний слой асфальта, - написали в «Т Плюс». - И вечером, после того, как он наберет необходимую прочность, ограничение движения по Октябрьскому проспекту будет полностью снято.

Весь цикл работ под улицей Воровского должны завершить до 30 сентября.

«КП - Киров» ранее писала о других раскопках ресурсников - во дворе дома по Чапаева, где заперли машины, и на площади у филармонии.