«Горожане не должны страдать»: в Кирове сократят сроки раскопок, проводимых «Т Плюс»

На участках не ведутся работы, несмотря на хорошую погоду. Фото: t.me/simakov_kirov

Как сообщил глава администрации города Вячеслав Симаков, от жителей областного центра часто поступают жалобы на отсутствие рабочих на местах раскопок. Это он и решил проверить сам.

- Сегодня проехал по местам проведения работ, где ограничение движения вызывает неудобство для горожан. На улице Преображенской и на улице Воровского, около ЦУМа, не увидел ни одного рабочего. Работы не ведутся, несмотря на хорошую погоду, - написал сити-менеджер в своем телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что компания «Т Плюс», работающая на этих участках, всегда запрашивает ордеры для длительных раскопок. Из аргументов - сложность работ. В то же время организация уверяет, что работы ведутся без выходных.

- Будем принимать решение о том, чтобы сократить время проведения работ согласно ордерам, так как горожане не должны страдать от безответственности подрядчиков. Переслал фото руководству «Т Плюс», - подвел итог Симаков.