Без объявлений и предупреждений: машины во дворе в Кирове заперли коммунальной раскопкой

Землю раскопали прямо до труб. С другой стороны выехать не дает высокий бордюр

В понедельник, 28 августа, в Кирове появилась новая раскопка коммунальщиков. Адрес - улица Чапаева, 57.

Все бы ничего, но машины остались по сути запертыми во дворе: с одной стороны теперь валы земли (раскопано до труб), с другой - высокий бордюр.

Нет объявлений ни о начале, ни о сроках работ

- Перекопали от одного дома до другого, получилась «сплошная», - рассказали читатели «Комсомолки». - У водителей никакой возможности выехать нет.

На момент публикации в ближайших к раскопке домах остаются и холодная, и горячая вода. При этом до сих пор нет никаких объявлений и предупреждений о начале работ. Почему все сделано именно так, жильцы не имеют понятия. Водителей же интересует, когда они все-таки смогут выехать оттуда.