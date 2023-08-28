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НовостиПроисшествия28 августа 2023 15:59

Без объявлений и предупреждений: машины во дворе в Кирове заперли коммунальной раскопкой

Коммунальщики заперли машины во дворе дома в Кирове, раскопав трубы
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Землю раскопали прямо до труб. С другой стороны выехать не дает высокий бордюр

Землю раскопали прямо до труб. С другой стороны выехать не дает высокий бордюр

В понедельник, 28 августа, в Кирове появилась новая раскопка коммунальщиков. Адрес - улица Чапаева, 57.

Все бы ничего, но машины остались по сути запертыми во дворе: с одной стороны теперь валы земли (раскопано до труб), с другой - высокий бордюр.

Нет объявлений ни о начале, ни о сроках работ

Нет объявлений ни о начале, ни о сроках работ

- Перекопали от одного дома до другого, получилась «сплошная», - рассказали читатели «Комсомолки». - У водителей никакой возможности выехать нет.

На момент публикации в ближайших к раскопке домах остаются и холодная, и горячая вода. При этом до сих пор нет никаких объявлений и предупреждений о начале работ. Почему все сделано именно так, жильцы не имеют понятия. Водителей же интересует, когда они все-таки смогут выехать оттуда.