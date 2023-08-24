Никто не поверит, но подрядчики «Т Плюс» держат 92 дома без горячей воды дольше 2 недель

Раскопки затягиваются, а бригады с них попросту исчезают Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В кировской мэрии наконец озаботились раскопками местного филиала «Т Плюс».

Причина - поток жалоб от горожан на длительное отключение горячей воды: 92 дома сидят без нее уже более двух недель, чего быть не должно. Хотя еще в начале августа власти делали вид, что ситуация в целом под контролем.

По словам главы города Ковалевой, по нескольким адресам после начала раскопок работы останавливались. Елена Васильевна считает, что если подрядчик не справляется с объемами работ или не закупила материалы, начинать раскопки и отключать воду нецелесообразно. И что «необходимо исключать бездействие на местах».

Представители «Т Плюс» заверили, что они направляют претензии (в том числе денежные) подрядчикам. Один из них - компания, раскопавшая участок на Свободы, 58.

Еще одна проблема - минимум контроля качества работ. Дефекты вновь появляются там, где уже была перекладка. Сити-менеджер Симаков грозит «предъявлять в полном объеме все затраты, которые мы несем»: местами из-за раскопок задерживаются работы по федеральным проектам. Возможно, к работам привлекут МУП «Водоканал».

Правительство, напомним, обещало наказывать компании за длительное отключение воды.