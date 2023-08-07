Только в трех домах в Кирове горячей воды не было по 14 дней

Сейчас меняют трубы на улице Лепсе Фото: Олег ЗОЛОТО

Теплосети в Кирове проходят гидравлические испытания перед новым отопительным сезоном.

На сегодня успешно испытано 70% участков, еще на 20% выявлены разные дефекты. Их устранят и проведут повторные испытания.

В мэрии со ссылкой на местный филиал «Т Плюс» сообщают, что на Сурикова, 50, Казанской, 109/1 и Октябрьском проспекте, 153 восстановили подачу горячей воды. По этим адресам ее не было более 14 дней кряду (все делают вид, что только в этих трех домах, да). К слову, на улице Казанской был дефект на бесхозяйном участке теплотрассы.

Большой участок сетей меняют на улице Лепсе, 3. Работы предлагают завершить до 11 августа - тогда и вернут горячую воду жильцам.

«Комсомолка» ранее делилась подробным графиком отключения горячей воды в Кирове на август 2023 года с адресами и датами.