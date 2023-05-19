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НовостиОбщество19 мая 2023 11:01

В Кирове составили график подготовки домов к зиме

Управляющие компании должны выполнить все работы в установленный срок
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Все дома должны быть готовы к отопительному сезону до 1 августа.

Все дома должны быть готовы к отопительному сезону до 1 августа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в пресс-службе кировского филиала «Т Плюс», список согласован с городскими управляющими компаниями. Каждая организация должна в срок подготовить все здания к отопительному сезону. Крайний срок для всех объектов - 1 августа.

Среди подготовительных мероприятий - гидравлические испытания внутридомовых систем, их промывка, настройка системы автоматического регулирования подачи горячей воды, проверка общедомовых приборов учета и так далее.

- График мы публикуем, чтобы в том числе у старших по домам и жильцов была возможность контролировать свою управляющую компанию, чтобы они своевременно подготовили к зиме инженерные коммуникации дома. Качественно выполненные мероприятия положительно скажутся на комфорте горожан следующей зимой и позволят снизить общедомовое потребление тепла, - пояснили в «Т Плюс».

Ознакомиться с графиком можно на этом сайте.