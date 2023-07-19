Районы Кировской области завершили гидравлические испытания перед отопительным сезоном

Дома должны быть готовы к 1 августа, а у ресурсников есть на месяц больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В муниципалитетах завершены гидравлические испытания, начаты ремонты. 73% жилого фонда готово к отопительному сезону, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский на профильном комитета Заксобрания.

Котельные, тепловые и водопроводные сети также готовят к зиме. Объекты потребления должны быть готовы к 1 августа, ресурсники - к 1 сентября.

Сейчас используют все доступные источники финансирования: суммарно в инфраструктуру ЖКХ вложат 2,8 миллиарда рублей из областного бюджета, Фонда развития территорий и инвестиционных программ коммунальщиков.

Власти рассматривают возможность покрытия затрат ресурсников на закупку угля или мазута.