В 2023 году в ЖКХ Кировской области инвестируют почти три миллиарда рублей

Средства направят на подготовку к предстоящей зиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Основной объем средств привлекается из внебюджетных источников: Фонда развития территорий и по инвестиционным программам ресурсоснабжающих организаций. Общая сумма составит 2,8 миллиарда рублей. В областном правительстве отметили, что это рекордный объем средств.

Деньги пойдут на подготовку жилищно-коммунальной инфраструктуры к зиме. Подготовку потребителей необходимо завершить к 1 августа, ресурсоснабжающих компаний - к 1 сентября. Особое внимание уделят Верхошижемскому, Котельничскому, Слободскому районам, а также городам Котельнич и Слободской, которые в минувшем году не успели провести все мероприятия вовремя.

На данный момент к отопительному сезону готовы 73% жилищного фонда, 48% котельных, 45% тепловых сетей, и 77% водопроводных сетей.