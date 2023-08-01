Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 августа 2023 2:00

График отключения горячей воды в Кирове на август-2023: в каких районах надо готовить кипятильник и тазы

В августе сотни жителей Кирова останутся без горячей воды из-за гидравлических испытаний
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В большинстве домов работы пройдут в течение нескольких дней.

В большинстве домов работы пройдут в течение нескольких дней.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове продолжаются гидравлические испытания. На их время в городе отключают горячую воду для проверки сетей. Последний месяц лета не станет исключением: десяткам жителей придется остаться без ресурса на некоторое время.

Официальный портал hot-water-kirov.ru опубликовал график отключений горячей воды в Кирове на август. Делимся с вами таблицами: дата отключения ресурса, дата возобновления подачи и адреса, чьи жители останутся без воды.

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Общество: ВОПРОС ДНЯ