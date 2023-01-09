В Кирове будут наказывать за затянувшиеся раскопки и долгое отсутствие горячей воды

Ответственность будет распространяться как на ресурсоснабжающие, так и управляющие компании. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове введут ответственность за нарушение сроков проведения земляных работ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

На данный момент подготовлен проект, который установит меры ответственности за затягивание раскопок, проводимые ресурсоснабжающими и управляющими компаниями. Документ вынесут на обсуждение Гордумы после процедур согласования. Предположительно, это произойдет в первом квартале года. Губернатор Александр Соколов попросил завершить работу уже в феврале.

- Необходимо донести информацию до ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, чтобы они могли спланировать свою деятельность. Просьба к министерству строительства и ЖКХ - использовать вводимые в Кирове меры как модель для передачи другим муниципалитетам, поскольку теплотрассы перекладывают не только в областном центре, - добавил глава региона.

Кроме того, принят также еще один нормативный документ. Он установит ответственность для лиц, виновных в нарушении двухнедельного срока восстановления горячего водоснабжения.