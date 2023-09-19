В Кирове в учреждения соцсферы начали подавать тепло

Тепло будет подаваться по заявкам руководителей учреждений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает горадминистрация, соответствующее постановление подписал глава мэрии Вячеслав Симаков. Согласно документу, в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы подают тепло по заявкам. Ресурс пойдет от ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и котельных.

«Т Плюс» надлежит разработать график очередности подключения. В свою очередь, руководители организаций должны ежедневно отчитываться о подаче ресурса в здания.

Отметим также, что в некоторые учреждения уже подали тепло по заявкам их руководителей.

- Согласно законодательству, подача тепла в жилой фонд начнется при среднесуточной температуре не выше 8 градусов Цельсия, которая держится в течение 5 дней. Жители вправе на общем собрании принять решение о более ранних сроках включения отопления, - напомнили в горадминистрации.