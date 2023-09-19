Стал известен состав рабочей группы по подготовке к 650-летию Кирова

Группа будет собирать все предложения по празднованию. Фото: kirovreg.ru
Губернатор Соколов утвердил состав рабочей группы, которая будет координировать подготовку и проведение главных мероприятий к юбилею города Кирова.
В ней будет 11 человек:
- первый зампред областного правительства Курдюмов;
- министры Барминов, Береснев, Дворцов, Сулик и и.о. министра Даренский;
- губернаторский пресс-секретарь Копенкин;
- советник губернатора Михаил Курашин;
- первый замглавы администрации Кирова Печенкин и замглавы Рябов;
- врио гендиректора Фонда капремонта региона Ситников;
- руководитель «Дирекции по организации 650-летия Кирова» Чепцов.
Рабочая группа будет обобщать все поступающие предложения по празднованию юбилея города и представлять их на суд губернатора и оргкомитета праздника.