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НовостиОбщество19 сентября 2023 4:55

Стал известен состав рабочей группы по подготовке к 650-летию Кирова

В рабочую группу по подготовке к 650-летию Кирова вошли 11 чиновников и Чепцов
Петр МАКСИМОВ
Группа будет собирать все предложения по празднованию. Фото: kirovreg.ru

Группа будет собирать все предложения по празднованию. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Соколов утвердил состав рабочей группы, которая будет координировать подготовку и проведение главных мероприятий к юбилею города Кирова.

В ней будет 11 человек:

- первый зампред областного правительства Курдюмов;

- министры Барминов, Береснев, Дворцов, Сулик и и.о. министра Даренский;

- губернаторский пресс-секретарь Копенкин;

- советник губернатора Михаил Курашин;

- первый замглавы администрации Кирова Печенкин и замглавы Рябов;

- врио гендиректора Фонда капремонта региона Ситников;

- руководитель «Дирекции по организации 650-летия Кирова» Чепцов.

Рабочая группа будет обобщать все поступающие предложения по празднованию юбилея города и представлять их на суд губернатора и оргкомитета праздника.