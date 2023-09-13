Носки с символикой 650-летия Кирова продают за 139 рублей

Есть не только классическая расцветка 650-летия. Фото: beletag.com

В Кирове начинают продавать мерч (тематические сувениры, одежду, аксессуары и пр.), посвященный грядущему юбилею города. 650-летие Кирова будет отмечаться в 2024 году.

Мерч может быть не только классическим (цветные элементы на белом фоне), но и черно-белым, так как праздновать будем не только день, но и ночь города.

Символика юбилея уже представлена «Бельетажем», - сообщают в дирекции празднования 650-летия города.

По данным с сайта компании, носки с надписями «Хлынов - Вятка - Киров 650» стоят от 139 до 149 рублей.

В продаже есть и футболки.