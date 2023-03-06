В Кирове представили официальный логотип 650-летия города

Логотип разработали на основе работы победительницы конкурса. Фото: kirovreg.ru

В Кирове утвердили официальный логотип юбилея города. Об этом сообщает областное правительство.

Победителем конкурс на создание бренда 650-летия стала Ольга Братыгина. Логотип, основанный на ее работе, представили на заседании оргкомитета, посвященного празднованию юбилея города. В нем три исторических названия областного центра объединили через заглавные буквы и использовали мотивы дымковской игрушки для оформления.

Оранжевый цвет, по задумке автора, должен передать кировский характер, который «легко узнать по позитивному настрою и любви к своему делу». Сине-голубой - цвет реки Вятки. Зеленый означает городскую природу и красоту Кирова.

Напомним, на конкурс заявились более 60 работ. В финал прошли 10 из них. В голосовании за итоговый логотип участвовали более семи тысяч человек.

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