Губернатор Соколов проведет прямой эфир ВК

Дата трансляции - вторник, 26 сентября. Фото: vk.com/aleksandrsokolov43

В следующий вторник, 26 сентября, губернатор Соколов проведет прямой эфир в соцсетях.

Участвовать в организации трансляции будет ЦУР - по словам главы региона, этот формат уже показывал свою эффективность.

- В апреле было больше тысячи комментариев, - поделился Александр Валентинович. - По всем даны ответы, а анализ обращений помог решить системные проблемы.

На массовые запросы Соколов обещал ответить как раз в ходе трансляции. Время ее начала - 18 часов.

Ранее стало известно, что в ноябре Киров примет второй всероссийский форум, посвященный профилактике социального сиротства.