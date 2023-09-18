Львова-Белова анонсировала всероссийский форум и открытие подросткового центра в Кирове

Детский омбудсмен побывала на Вятке в середине лета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мария Львова-Белова подвела итоги рабочих визитов в 43 региона. Детский омбудсмен России побывала в тех субъектах, куда не ездила давно, а также в тех, откуда поступало много обращений от людей.

Кировская область, по словам Марии Алексеевны, попросила провести «аудит» сферы защиты детства. Визит уполномоченной состоялся в середине лета.

- Вместе определили сильные и слабые стороны, - поделилась Львова-Белова в соцсетях. - В Кировской области откроем подростковый центр, создадим службу «Дети в семье», а в ноябре проведем II всероссийский форум по профилактике социального сиротства.

Детский омбудсмен также поблагодарила губернатора Соколова за готовность решать проблемы в этой сфере.