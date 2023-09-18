В Озерках открылся многопрофильный центр

В центре кировчане могут получить различные услуги и сервисы. Фото: kirovreg.ru

В Озерках открыли многопрофильный центр. Подробности сообщили в областном правительстве.

Новое учреждение появилось в доме №238а по улице Павла Корчагина. Оно включает в себя центр «Мои документы» на пять окон приема, центр занятости населения, социальную службу и центр помощи семье и детям.

В многопрофильном центре кировчане смогут получить более 300 услуг и сервисов, предоставляемых МФЦ, а также консультации и помощь специалистов в подборе вакансий. Туда также можно обратиться за социальной помощью. Для родителей и детей предусмотрена работа психологов, которые будут проводить групповые и индивидуальные занятия с юными горожанами.

Отметим, что это - не первое учреждение такого типа, открытое в Кирове. Первый многопрофильный центр появился в Чистых прудах в августе 2022 года.