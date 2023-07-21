Осенью в Озерках откроется многопрофильный социальный центр

В здании разместятся несколько социальных служб. Фото: kirovreg.ru

В кировском микрорайоне Озерки строится многопрофильный социальный центр. Подробности сообщили в областном правительстве.

В учреждении разместят офис «Мои документы» на пять окон приема, отделения службы социальной защиты и службы занятости населения. Сейчас рабочие строят каркас здания и подключают его к инженерным коммуникациям. После этого начнется озеленение территории, обустройство парковки и детской площадки, установка уличного освещения.

Строительство идет на площадке по улице Павла Корчагина. Многопрофильный центр откроется осенью 2023 года.

Ранее мы также сообщали, что в 2024 году в слободе Курочкины построят новый детский сад. На работы выделено 262 миллиона рублей.