Детский сад в Курочкиных обещают построить в 2024-м

Проект и смета в плане на нынешний год, сама стройка - на следующий. Фото: kirovreg.ru

В Кирове продолжают строить и ремонтировать дошкольные учреждения.

262 миллиона рублей выделили на строительство детского сада в слободе Курочкины. Деньги перечислили в городской бюджет из областного.

Как выяснилось на бюджетной комиссии городской Думы, учреждение будет рассчитано на 160 мест. Садик должны построить под ключ. Проект и смету ООО «Стройкомплектсервис» поставит до конца текущего года, а в следующем, 2024-м, детский сад уже должны возвести.

Адрес - улица Потребкооперации, 42. Это будет первый садик в слободе Курочкины, - уточняют в мэрии.

«Комсомолка» уже писала о планах властей по строительству этого детского сада. В 2023 году должны быть готовы проекты и сметы еще по двум объектам - новому садику в Кильмези и пристрою к санчурскому «Теремку».