В Кирове с августа заработает новый корпус детсада №35

В здании завершены все работы, оно принято в эксплуатацию. Фото: киров.рф

Как сообщает горадминистрация, здание, в котором расположится организация, ранее занимали другие компании. В 2021 году началась его реконструкция. На работы потратили 82 миллиона рублей. На данный момент объект уже сдан в эксплуатацию и с августа начнет принимать детей. Его воспитанниками станут ребята с особенностями развития.

Помещения оснастили всем необходимым. В здании имеется пищеблок, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы. Детсад также закупил специализированное оборудование для занятий с особенными детьми, которое скоро поступит в учреждение. На первом этаже расположатся группы ребят с нарушением опорно-двигательного аппарата, на втором - с задержкой речевого развития.

Отметим также, что в группы набраны 62 ребенка. Учреждение рассчитано на 90 детей.