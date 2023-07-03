Кировчане должны родить 8 300 детей в 2023 году: власти пробуют выправить демографию

Кировские семьи все чаще рожают всего по одному ребенку. На это накладывается общий отток населения и демографические проблемы из 90-х Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Правительство Кировской области утвердило программу по повышению рождаемости. Ее цель - «выработка эффективных мер, влияющих на репродуктивное поведение населения и общее число рождений», - указано в документе.

«Комсомолка» изучила постановление, озадачилась и теперь делится с читателями его пунктами.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА?

Демографические проблемы в нашем регионе те же, что во многих других субъектах РФ: стало меньше женщин детородного возраста (из-за «ямы» в 90-е), жители уезжают, плюс в целом реже стали рожать по 2 ребенка и более. В ПФО проблемы те же, но меньшего масштаба.

Целевые показатели следующие: в 2023 году кировчане должны родить 8 323 ребенка, в 2024 - 8 092 ребенка, в 2025 - 8 190 детей. На протяжении этих трех лет не менее 26% родов должны быть третьими или последующими для женщин. Будут ли загонять в роддомы насильно, не сообщается.

КАК ПОДДЕРЖАТ МАМ?

В программу включили множество мероприятий.

Что запланировано для снижения числа абортов и сохранения репродуктивного здоровья:

- диспансеризация населения;

- адресная помощь беременным женщинам, желающим прервать беременность. Как итог - «сопровождение до момента родов», то есть, вероятно, личный отказ рожениц от абортов;

- активное использование вспомогательных репродуктивных технологий;

- цитируем: «внедрение в работу врачей женских консультаций речевых модулей для создания у женщин положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора»;

- работа кризисных кабинетов в помощь беременным женщинам, попавшим в трудные жизненные ситуации;

- публикации в СМИ и распространение информационных материалов с рассказами о федеральных и региональных мерах поддержки при рождении детей.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ:

- вручение подарочных комплектов детских принадлежностей (уже введено);

- открытие пунктов проката предметов первой необходимости для семей, попавших в трудную ситуацию;

- работа службы сертифицированных нянь (кратковременный уход за детьми в возрасте от 1 года до 11 лет);

- ежемесячные выплаты по уходу за вторым ребенком (от 1,5 до 3 лет), не посещающим садики;

- ежемесячные выплаты за 3-го и последующих детей младше 3 лет;

- ежемесячные выплаты на ребенка 3-4 лет;

- строительство и разработка проектов (ПСД) создания новых садиков. В 2023 - ПСД на детские сады в Кильмези (100 мест) и на ул. Потребкооперации в Кирове (160 мест), а также пристрой к садику «Теремок» в Санчурске. Садик в Кирове, спроектированный в 2023-м, должны построить уже в 2024-м;

- предоставление семьям с 3 и более детьми участков земли с готовой инженерной инфраструктурой. Либо единовременные выплаты вместо земли;

- соцвыплаты на строительство жилья молодым семьям. Если есть дети, компенсируют 35% средней стоимости жилья. То же, если семья неполная, например, один родитель и ребенок (дети). 30% компенсируют, если детей нет;

- выдача регионального семейного капитала на каждого 3-го и дальнейшего ребенка, рожденного в 2019-2026 годах. Это 50 тысяч единовременно либо 100 тысяч рублей на первоначальный взнос или частичной погашение ипотеки;

- частичная компенсация платы за съемную квартиру;

- ежемесячные выплаты многодетным малообеспеченным семьям, покрывающие коммуналку.

ПРОЧИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Есть и пункты по поддержке работающих родителей, в том числе:

- компенсация платы за садик;

- профобучение и допобразование для женщин с детьми до 3 лет

- предоставление в первоочередном порядке мест в садиках ребятам из многодетных семей.

Несколько утопично смотрится блок программы под следующим названием: «Формирование ценностной основы повышения рождаемости и повышение престижа родительства». В нем такие пункты:

- создание информационных материалов, направленных на популяризацию рождения детей и мер финансовой поддержки;

- проекты родительского просвещения;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений (что?).

КСТАТИ

С 2024 могут (пока не точно) ввести еще ряд мер поддержки семьям и родителям. Перечисляем варианты, которые рассматривают власти:

- региональный семейный капитал на второго ребенка;

- частичная компенсация платы за наем (поднаем) жилого помещения студенческими семьями - теми, где родители (либо одинокий родитель) обучаются очно в вузах и ссузах.