В Кировской области за минувший год 2330 семей получили региональный семейный капитал

Выплата предоставляется семьям, где родился третий и последующий ребенок. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В 2022 году региональный семейный капитал получили 2330 кировских семей. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выплата предоставляется семьям, где родился третий и последующий ребенок. Воспользоваться капиталом можно в двух формах:

- единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, которую можно потратить по своему усмотрению;

- выплата в размере 100 тысяч рублей для уплаты первоначального взноса по ипотеке или ее закрытия. Обязательное условие: кредит должен быть взят на приобретение или строительство жилища в Кировской области.

За 2022 год 1598 семей выбрали первый вариант. Вторым воспользовались 732 семьи.

- При рождении четвертого и последующего ребенка семья также получает право на дополнительную выплату в размере 50 тысяч рублей, которую может внести в счет погашения ипотеки. Этой формой поддержки в текущем году воспользовались более 20 семей, - добавили в пресс-службе правительства области.

Форма поддержки будет действовать в регионе до 2026 года. Подать документы на получение капитала можно в органах соцзащиты или МФЦ.