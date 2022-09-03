В Кировской области начали выдавать подарочные наборы для новорожденных

В набор входят ползунки, комбинезон, одеяло, матрас, бутылочки и другие вещи. Фото: kirovreg.ru

В четверг, 1 сентября, семьям в Кировской области выдали первые наборы детских принадлежностей. Об этом сообщили в правительстве региона.

В «корзинку малыша» входит все необходимое: ползунки, комбинезон, полотенце, одеяло, матрас, бутылочки, электронные термометры, средства гигиены и другое. Все вещи сделаны из гипоаллергенных материалов. А содержимое наборов обсуждалось с жительницами Кировской области.

11 таких наборов выдали в областном клиническом перинатальном центре. Еще 2 подарили малышам в городской больнице № 2 и 5 штук в городском перинатальном центре больницы скорой помощи.

Получить комплект смогут родители, усыновители или опекуны независимо от их места жительства, если регистрация рождения малыша прошла в нашем регионе. Подарочный набор предоставляется однократно. Компенсация взамен подарочного комплекта не предусмотрена.