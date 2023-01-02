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НовостиОбщество2 января 2023 6:52

В новогоднюю ночь в Кирове родились шесть мальчиков и две девочки

Молодым мамам вручили подарочные комплекты
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Накануне праздника родились две девочки, еще шесть мальчиков - после полуночи

Накануне праздника родились две девочки, еще шесть мальчиков - после полуночи

Фото: Олег УКЛАДОВ

В новогоднюю ночь в родильных отделениях Кирова появились на свет восемь малышей. Так, накануне праздника родились две девочки. Еще шесть мальчиков - после полуночи.

Как сообщили в региональном правительстве, молодым мамам вручили подарочные комплекты новорожденным. В них входят 19 предметов, которые будут нужны малышам в первые месяцы жизни.

Напомним, что в Кировской области вводится универсальное пособие для семей с детьми. Жители смогут воспользоваться новой мерой поддержки с 1 января текущего года.