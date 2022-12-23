В Кировской области вводится универсальное пособие для семей с детьми: размер выплаты и как ее получить

Универсальную выплату смогут получать беременные женщины и жители региона, у которых есть дети в возрасте до 17 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2023 года в Кировской области вводится универсальное пособие для семей с детьми. Как рассказали в пресс-службе регионального Заксобрания, выплата позволит поддержать нуждающиеся семьи. «Комсомолка» узнала размер пособия и как его получить.

ОБЪЕДИНИТ ШЕСТЬ МЕР ПОДДЕРЖКИ

Универсальную выплату смогут получать беременные женщины и жители региона, у которых есть дети в возрасте до 17 лет. Уточняется, что пособие будут назначать на каждого ребенка в семье.

Планируется, что выплата объединит в себе шесть уже действующих мер соцподдержки:

- пособие женщине, которая встала на учет в ранние сроки беременности;

- выплату в связи с рождением первого ребенка;

- ежемесячное пособие на ребенка;

- выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей;

- выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет;

- выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

КАК БУДУТ НАЗНАЧАТЬ

Кировчан информируют, что при назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости семьи. Размер выплаты составит от 0,5 до 1 величины регионального прожиточного минимума.

Если речь идет о жителях с детьми, то прожиточного минимума для детей. В случае беременных - минимума для трудоспособного населения. В следующем году эти величины составят соответственно 13 439 рублей и 13 945 рублей.

Сообщается также, что размер пособия будет увеличиваться в зависимости от среднедушевого дохода семьи и изменения величины прожиточного минимума. Такой же подход распространится и на беременных женщин.

МОЖНО ВЫБРАТЬ

В правительстве Кировской области добавили, что по всем уже назначенным выплатам будет действовать переходный период на 2023 - 2025 годы. Это означает, что семьи, в которых дети родились до 31 декабря текущего года, могут выбрать получать пособия по старым правилам или перейти на универсальную выплату.

Важно, что иные меры соцподдержки также сохранятся. В том числе, выплаты на ребенка из многодетной семьи, на ребенка-инвалида, по уходу за вторым ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет и на ребенка в возрасте от 3 до 4 лет.

Чтобы получить универсальное пособие, родителям необходимо указать данные детей в одном заявлении и подать его через портал Госуслуг, МФЦ или Социальный фонд России.