Многопрофильный социальный центр в Чистых прудах готовится к началу полноценной работы

Некоторые услуги в многопрофильном центре можно получить уже сейчас. Фото: admkirov.ru

В Чистых прудах к открытию готовится многопрофильный социальный центр. В презентации проекта приняли участие глава города Елена Ковалева, врио губернатора Александр Соколов и первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, посетивший Киров с рабочим визитом.

Здание включает в себя МФЦ, детскую поликлинику, соцслужбу, центр помощи семье и детям, а также офис службы занятости населения. Его возвели всего за четыре месяца. Услуги центра крайне востребованы со стороны жителей Чистых прудов, как отметила Елена Ковалева.

- Это значимое событие для Кирова, поскольку на появление такого центра был запрос со стороны граждан. Чистые пруды активно развивающийся микрорайон, который соседствует с двумя населенными пунктами, поэтому важно было решить вопрос с доступностью социальных услуг для его жителей. Сегодня востребованность в таких проектах есть и в других микрорайонах областного центра, - сказала глава города.

Первые посетители уже оценили такую возможность. В центре сейчас ведут прием сотрудники службы занятости населения. Вскоре откроется детская поликлиника, к которой прикреплены 3500 детей. В ней разместят четыре педиатрических участка, процедурный и прививочный кабинеты, а также для проведения ЭКГ.

В центре также будут принимать кировчан по вопросам оказания соцпомощи. С детьми и взрослыми будут работать психологи и социальные педагоги. Для ребят от 1 до 12 лет предусмотрена организация групповых занятий, для пожилых людей - досуговые мероприятия.

- Опыт создания таких многофункциональных центров нужно тиражировать, - прокомментировал Андрей Турчак. - Причем, не только в областном центре, но и в районах области, а в дальнейшем - в масштабах страны.