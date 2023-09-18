В Кирове откроют флагманский центр «Мои документы»

Флагманский МФЦ предоставляет большее количество услуг. Фото: kirovreg.ru

В Кирове откроют флагманский МФЦ. Подробности стали известны на планерке у губернатора Александра Соколова.

О создании нового многофункционального центра отчитался первый запред правительства области Дмитрий Курдюмов. По его словам, учреждение появится в ТЦ «Алые паруса». Открытие намечено на текущий год. Отметим, флагманский МФЦ предоставляет расширенный список услуг с повышенным уровнем комфорта и продленным графиком работы.

Добавим также, что власти планируют увеличить площади отделов в центрах «Мои документы». Такие мероприятия проведут в Опаринском районе и городе Слободском.

Дмитрий Курдюмов также назвал топ-5 востребованных услуг в МФЦ. Это регистрация недвижимости, выдача справок о наличии или отсутствии судимости, оформление льготного проезда, выдача либо замена паспорта гражданина РФ и регистрация по месту жительства.