В Кировской области сотрудник правоохранительных органов чуть не раскрыл гостайну

Разглашение гостайны предотвратили сотрудники областного УФСБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области мужчина едва не разгласил гостайну. Подробности сообщили в областном УФСБ.

Как выяснилось, виновник работал сотрудником правоохранительных органов. В ходе своей деятельности он использовал для обработки документов, составляющих государственную тайну, компьютер с выходом в Интернет. Силовикам удалось предотвратить ее разглашение.

В результате мужчине объявили официальное предостережение. Напомним, за разглашение гостайны грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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