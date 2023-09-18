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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:47

В Кировской области сотрудник правоохранительных органов чуть не раскрыл гостайну

Мужчине объявили официальное предостережение
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Разглашение гостайны предотвратили сотрудники областного УФСБ.

Разглашение гостайны предотвратили сотрудники областного УФСБ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области мужчина едва не разгласил гостайну. Подробности сообщили в областном УФСБ.

Как выяснилось, виновник работал сотрудником правоохранительных органов. В ходе своей деятельности он использовал для обработки документов, составляющих государственную тайну, компьютер с выходом в Интернет. Силовикам удалось предотвратить ее разглашение.

В результате мужчине объявили официальное предостережение. Напомним, за разглашение гостайны грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове бывшего замдиректора «Центрального рынка» осудили за получение взятки в особо крупном размере.