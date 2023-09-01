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НовостиОбщество1 сентября 2023 8:58

Кировчанину, имеющему доступ к гостайне, не позволили уехать из страны

В Кирове сотрудники УФСБ не допустили разглашения гостайны
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Виновнику объявили официальное предостережение.

Виновнику объявили официальное предостережение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники кировского УФСБ предотвратили разглашение гостайны. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Один из жителей Кирова намеревался уехать из России. При этом он ранее проходил службу в одном из государственных учреждений и имел доступ к гостайне. Для горожанина имелся запрет на выезд из страны, коим он пренебрег.

Сотрудники ФСБ предотвратили его отбытие и объявили кировчанину официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условие для совершения преступления (нарушение требований по защите государственной тайны). По данной статье житель Кирова мог угодить за решетку на срок до трех лет.