Кировчанину, имеющему доступ к гостайне, не позволили уехать из страны

Виновнику объявили официальное предостережение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники кировского УФСБ предотвратили разглашение гостайны. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Один из жителей Кирова намеревался уехать из России. При этом он ранее проходил службу в одном из государственных учреждений и имел доступ к гостайне. Для горожанина имелся запрет на выезд из страны, коим он пренебрег.

Сотрудники ФСБ предотвратили его отбытие и объявили кировчанину официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условие для совершения преступления (нарушение требований по защите государственной тайны). По данной статье житель Кирова мог угодить за решетку на срок до трех лет.