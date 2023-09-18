Бывший замдиректора «Центрального рынка» в Кирове получил 5,5 лет «строгача»

Суд вынес приговор - 5,5 лет в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове осудили бывшего заместителя гендиректора «Центрального рынка». Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Ранее бывший зам получил от некоего ИП взятку в особо крупном размере. Взамен он должен был оказывать предпринимателю общее покровительство. Кроме того, как установили следователи, он готовился принять новую сумму денег. Эти факты выявили сотрудники регионального УФСБ.

В результате кировчанина обвинили по двум статьям - за получение взятки в особо крупном и приготовление к еще одной. Суд вынес приговор: пять с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.