В Кирове сотрудники ФСБ не позволили правоохранителю раскрыть государственную тайну

Сотрудники ФСб вовремя предотвратили раскрытие гостайны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел с одним из работников правоохранительных органов Кировской области, имеющим доступ к гостайне. Он передал некоему лицу секретные документы, не упакованные надлежащим образом. По этой причине с ними мог ознакомиться кто угодно. Однако сотрудники ФСБ не позволили этому случиться.

- Документы переданы лицу, допущенному к государственной тайне, без ознакомления с ними третьих лиц. Возможность разглашения либо утраты секретных сведений исключена, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Кировской области.

Виновнику огласили официальное предостережение.

Отметим, что по статье УК РФ «Разглашение государственной тайны» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.