Кировским школам не хватает 200 учителей только по 3 предметам

Если на языки и литературу есть хотя бы единицы потенциальных преподавателей, то математиков «в запасе» нет совсем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Служба занятости населения опубликовала свежую статистику по открытым вакансиям.

По данным на 1 сентября 2023 года, в регионе не хватает 73 учителей математики, 58 преподавателей иностранных языков, 65 учителей русского языка и литературы. На языки и литературу в сумме есть всего 3 специалиста, ищущих работу. Математиков нет совсем.

К слову, зарплаты, предлагаемые этим учителям, составляют от 24 019 до 24 549 рублей.

Кроме того, в Кировской области открыты десятки (местами - сотни) вакансий полицейского, военнослужащего, инженера, медсестры, охранника, повара, водителя.

Средний уровень предлагаемых зарплат по региону, напомним, дорос до уровня 41 тысячи рублей.