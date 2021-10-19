Низкие зарплаты и отсутствие соцподдержки: почему в школах Кирова не хватает учителей

Молодых специалистов в школах Кирова сейчас мало. Фото: Олег ЗОЛОТО

В кировских школах остается напряженной ситуация с нехваткой кадров. Вопрос обсудили на заседании комиссии по социальной сфере в городской Думе.

Итак, дано: в школах Кирова на данный момент трудятся 2887 учителей. При этом каждый год в образовательных учреждениях возникает одна и та же ситуация. А именно - нехватка около сотни педагогов. Так, перед началом текущего учебного года в школах Кирова были открыты 102 вакансии для преподавателей. Наиболее востребованные - учителя начальных классов, русского языка и литературы, иностранного языка и математики.

На данный момент эти вакансии закрыты, поскольку имеющуюся работу распределили между существующими преподавателями. Отсюда имеем довольно большую нагрузку на педагогов. На протяжении трех лет в среднем она составляет 26,7 часа.

При этом стоит заметить, что 50% кировских учителей имеют стаж более 20 лет. Молодых специалистов в школах сейчас, как говорится, днем с огнем не сыщешь - либо не идут изначально, либо быстро уходят.

В опорном вузе даже проводился опрос среди выпускников прошлых лет, которые отучились на педагогов. Основными причинами отказа работать по специальности стали низкие зарплаты и отсутствие мер соцподдержки.

Начальник департамента образования Александр Петрицкий заявил, что средняя зарплата преподавателя в Кирове равна 32 тысячам рублей. Ему возразил директор школы №47 Владимир Кодачигов. Так, оклад учителя - 11 163 рубля в месяц. Классное руководство - плюс пять тысяч, должность заведующего учебным кабинетом - в пределах тысячи, проверка тетрадей - еще тысяча плюс допвыплаты. Итого специалист получает до 18 тысяч рублей в месяц - уж никак не 32.

Александр Петрицкий также добавил, что молодым педагогам выплачивается единовременная выплата - 50 тысяч рублей. Получить эти деньги можно либо из областного, либо из городского бюджетов. В 2022 году департамент образования планирует получить до миллиона рублей на выплаты учителям.

Что касательно подушевого финансирования школ и фонда зарплаты, то этот вопрос относится к компетенции субъекта Федерации. Комиссия решила выносить проблему поддержки педагогов на областной уровень.