Уровень средней предлагаемой зарплаты в Кировской области превышает 41 тысячу рублей

Наименьшую зарплату предлагают в Кировской области бухгалтерам, продажникам, работникам розничной торговли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщают специалисты hh.ru, по итогам мая 2023 года средняя предлагаемая зарплата в нашем регионе составила 41006 рублей. При этом в целом по ПФО она равна 47758 рублям, а по России - 57878 рублям.

Согласно исследованию, самую высокую зарплату в Кировской области предлагают высшему и среднему менеджменту - в среднем это 112195 рублей. На втором месте - специалисты, работающие в сфере транспорта, логистики и перевозок, которые могут получать 93651 рубль в среднем. В пятерке лидеров также оказался рабочий персонал (87734 рубля) и медики.

Наименьшую зарплату в нашем регионе предлагают бухгалтерам (32838 рублей в среднем), продажникам (30422 рубля) и сотрудникам розничной торговли (30158 рублей).