В Кировской области не хватает учителей математики и иностранного языка

В образовательных учреждениях также не хватает 28 педагогов-психологов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В список востребованных профессий вошли сразу несколько педагогических специальностей. На сайте службы занятости выставлены вакансии учителей по 16 предметам.

В школах по региону требуется 54 учителя математики, 55 - иностранного языка, 50 - русского языка и литературы, 22 - начальной школы, а также не хватает 28 педагогов-психологов.

При этом на вакантные места почти нет кандидатур. Особенно сложно найти преподавателей для сельских школ. Напомним, что среднемесячный доход учителя находится в пределах 19-22 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что 57 школ примут участие в программе «Земский учитель».