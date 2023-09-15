Мини-маркетов в Кировской области насчитали больше, чем любых других магазинов

Киоски, палатки и павильоны исчезают из поселений региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На конец 2022 года в Кировской области работали 8 184 розничных магазина, 895 ларьков и палаток, 769 аптек и аптечных киосков. Их общая площадь - 1,67 миллиона квадратных метров, - пишет Кировстат.

За пять лет стало гораздо больше аптек (почти на четверть), а количество магазинов выросло на 1%. Киосков и палаток теперь на 40% меньше, павильонов - на 17%.

От 82 до 96% торговых объектов всех типов открыто в городах и поселках городского типа. Особенно распространены мини-маркеты - их почти треть от общего числа всех торговых точек (как раз больше в селах и деревнях).

Гипермаркетов и супермаркетов, к слову, тоже становится все больше (рост в 1,7 раза).