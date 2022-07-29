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Происшествия29 июля 2022 7:52

В мини-маркете на Лепсе кировчанин проводил азартные игры

На организатора завели уголовное дело
Иван Кабанов
Организатор задержан, ведется расследование.

Организатор задержан, ведется расследование.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове обвинили 36-летнего мужчину в проведении азартных игр. В отношении него завели уголовное дело. Об этом сообщили в областном Следкоме.

По информации сотрудников ведомства, горожанин незаконно организовал казино в одном из мини-магазинов на Лепсе. Для этого он установил специальный терминал. Так «бизнес» проработал с апреля по май 2022 года. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Напомним, что проведение и развитие игорной деятельности запрещено на территории Кировской области. За нарушение закона предусмотрено до двух лет лишения свободы.