Смешные штрафы. Почему рюмочные и мини-маркеты работают в жилых домах, несмотря на жалобы кировчан?

Жители домов, в которых работают рюмочные и «алкомаркеты», регулярно обращаются в полицию и к чиновникам с просьбой запретить работу таких заведений. И все бы ничего, но законодательных механизмов влияния на точки, днем и ночью торгующие спиртными напитками, недостаточно.

Пути решения проблемы сегодня искали эксперты комиссии по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Общественной палаты Кировской области.

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- Магазины «24 часа» и рюмочные в домах наносят социальный вред, - открыл обсуждение председатель комиссии Евгений Сметанин. - Спаивает кировчан бизнес, а лечить тех, кто попадает в диспансеры, приходится государству. Ответственность предпринимателей нужно увеличивать!

Чаще всего на борьбу с «алкомаркетами» кировчане вызывают полицию. Но меры наказания в пределах полномочий полицейских не оказывают особого воздействия: такие мини-маркеты оформлены на ИП, а ответственность на себя берут продавцы.

- Штраф за нарушение смешной, всего 2 тысячи рублей, - отметил начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Кировской области Алексей Леванов. - Наказать самого предпринимателя непросто: нужно доказать его вину, факт того, что он не предпринял никаких мер, чтобы не допустить нарушений в продаже алкоголя.

Алексей Витальевич подчеркивает: «алкомаркеты» открываются без учета интересов граждан и с единственной целью - делать выручку на продаже спиртного.

Вопрос остается острым: за 2019 год за мини-маркетами числится 34 уголовно наказуемых деяния и около 1,2 тыс. нарушений по «административке». Половина случаев приходится на Киров.

И хотя администрация города поддерживает борьбу с такими заведениями, все усилия кажутся каплей в море. Так, чиновники даже начали расторгать договоры аренды с нарушителями, но за год в городе произошло всего несколько подобных случаев. А магазинов, торгующих спиртными напитками в ночное время, десятки.

Продавцы зачастую берут вину на себяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ВЗЯТЫ НА КАРАНДАШ»

Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области однажды уже выходило в Заксобрание региона и предлагало новые ограничения работы мини-маркетов: увеличение минимального расстояния от таких магазинов до медицинских и образовательных объектов. Но в Министерстве юстиции предложение отвергли: оно ограничивало бы свободу конкуренции.

- Город застроен плотно, - пояснил начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Кирова Александр Седельников. - Пострадать от таких ограничений могут законопослушные предприниматели, супермаркеты, рестораны и кафе. Мы закроем легальный бизнес, а нелегальный найдет новые лазейки и все равно останется в тени.

Существует даже реестр из 56 организаций-нарушителей, которые уже «были взяты на карандаш». Однако стоит расторгнуть договор с одним ИП, на его место тут же приходит другой предприниматель и все начинается заново.

Жители домов, в которых расположены такие магазины, зачастую сами оказываются виноватыми: именно они на общих собраниях ТСЖ дают разрешение на перевод прежних жилых помещений под торговлю. Зачастую «алкомаркеты» работают именно в бывших квартирах. Им вполне хватает каких-то 50 квадратных метров, чтобы развернуть нелегальную торговлю спиртными напитками на всю округу.

«НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В 2000-Е»

Эксперты расходятся в позициях решения этих проблем. Замначальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области Александр Тимшин считает, что «расцвет» мини-маркетов начался с запрета на продажу алкоголя супермаркетами в ночное время. Возможно, если бы торговать спиртным в крупных магазинах можно было и по ночам, мини-маркеты «вымерли» бы сами.

Евгений Сметанин с такой позицией не согласен: он предлагает «не возвращаться в 2000-е». Эксперт планирует обратиться в «группу трезвости» Общественной палаты РФ и доказать, что работа отдельных круглосуточных магазинов и крупных «алкосетей» наносит огромный ущерб здоровью граждан.

Алексей Леванов как представитель правоохранительных органов настаивает на изменениях в законах: нужно значительно увеличить штрафы для физлиц за нарушения. Можно ввести и новый вид наказания: приостановление деятельности магазина.

- В наших с вами силах внести изменения в региональный закон по торговым объектам в жилых зданиях, - заключил Алексей Витальевич. - Мы предлагаем запретить торговлю без лицензии объектам, расположенным в многоквартирных домах, чтобы полицейские могли прийти и изъять всю алкогольную продукцию, а не только пару бутылок пива, которые продали у них на глазах.