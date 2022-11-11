В Кирове администрация определила, где разместят киоски с печатной продукцией

В Кирове снова появятся киоски, где можно будет купить любимую газету. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 ноября в администрации города состоялось заседание по обсуждению мест для нестационарных торговых объектов.

Рабочая группа представила более 25 точек во всех районах областного центра. В основном речь идет об адресах, где находились киоски «Роспечати», например, на улицах Воровского, Комсомольской, Октябрьском проспекте.

Напомним, что желание разместить в Кирове НТО по продаже печатной продукции выразили два предпринимателя. Члены рабочей группы предложили обсудить с ними внешний вид будущих павильонов. Он должен соответствовать типовым архитектурным решениям. Возможно использование и собственных дизайн-проектов - по согласованию с комиссией.