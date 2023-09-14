Руководительницу кировского комитета семей воинов Отечества поздравил губернатор

А также анонсировал следующую встречу, где будут выбирать меры поддержки бойцов СВО. Фото: соцсети Соколова

Губернатор Соколов встретился с главой регионального штаба комитета семей воинов Отечества Анастасией Борцовой: общественница отмечает день рождения.

- Штаб объединяет жен, детей и родителей наших военнослужащих, - написал глава региона в соцсетях. - Анастасия помогает им справиться с жизненными трудностями, пока мужья защищают Родину. Берется за самые сложные случаи.

Вместе с Борцовой и другими активистами чиновники выбирают новые меры поддержки бойцов СВО и их близких. Уже договорились о новой встрече для разработки новых видов помощи военнослужащим.

- Ее супруг-офицер сегодня тоже в зоне СВО, но утром нашел возможность позвонить и сказать теплые слова, - поделился Соколов.