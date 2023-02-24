Супруга мобилизованного войдет в состав Общественной палаты Кировской области

Кировчанка Анастасия Борцова является руководителем областного штаба Комитета семей воинов Отечества. Фото: kirovreg.ru

Супруга мобилизованного Анастасия Борцова войдет в состав Общественной палаты Кировской области. Как сообщили в региональном правительстве, соответствующий указ выйдет в понедельник, 27 февраля.

Сейчас кировчанка является руководителем областного штаба Комитета семей воинов Отечества. Стать членом палаты Анастасии Борцовой предложил глава региона Александр Соколов. По его мнению, таким образом у активистки появится больше возможностей для решения важных вопросов и взаимодействия с другими организациями.

Напомним, что в Кирове вдове военнослужащего вручили восстановленную медаль. Награда погибшего солдата оказалась утеряна.