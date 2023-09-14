Мост через Чепцу хотят построить к концу 2026 года

Ранее сообщалось, что стройка обойдется в 3 с лишним миллиарда рублей. Фото: правительство КО

Зампред правительства Кировской области Алексей Жердев рассказал, когда будут строить мост через реку Чепцу.

По данным чиновника, проект уже готов, пройдена экспертиза. Власти готовы открыть конкурс среди подрядчиков, но для этого сначала нужно получить субсидию из федеральной казны.

- Ждем 2024 год, - заявил Жердев. - Деньги на проект за нами забронированы.

Субсидию должны выделить, когда федеральный бюджет-2024 будет принят.

По словам Жердева, «есть уверенность, что мы сможем реализовать проект в 2024-2026 годах».

Ранее зампред также рассказал и о тоннеле в Нововятске: проект должны сделать в нынешнем октябре.